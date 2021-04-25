Гвардиола завоевал 30-й трофей в своей тренерской карьере

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Гвардиола завоевал 30-й трофей в своей тренерской карьереФото: Твиттер @ManCity 
В финале Кубка Английской Лиги "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы обыграл "Тоттенхэм" (1:0) и завоевал этот приз в четвертый раз подряд.

Для испанского специалиста этот трофей стал 30-м в карьере.

Впервые в тренерской карьере Гвардиола выиграл в "Барселоне" в сезоне-2008/2009. Всего с каталонским клубом он взял 14 титулов.

С горожанами испанец смог выиграть 9 трофеев – 2 чемпионата АПЛ, 4 победы в Кубке Английской Лиги, 1 победа в Кубке Англии и 2 Суперкубка Англии.

Кроме того, 7 различных трофеев специалист завоевал руководя мюнхенской "Баварией".

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