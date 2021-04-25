Гвардиола завоевал 30-й трофей в своей тренерской карьере
Фото: Твиттер @ManCity
В финале Кубка Английской Лиги "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы обыграл "Тоттенхэм" (1:0) и завоевал этот приз в четвертый раз подряд.
Для испанского специалиста этот трофей стал 30-м в карьере.
Впервые в тренерской карьере Гвардиола выиграл в "Барселоне" в сезоне-2008/2009. Всего с каталонским клубом он взял 14 титулов.
С горожанами испанец смог выиграть 9 трофеев – 2 чемпионата АПЛ, 4 победы в Кубке Английской Лиги, 1 победа в Кубке Англии и 2 Суперкубка Англии.
Кроме того, 7 различных трофеев специалист завоевал руководя мюнхенской "Баварией".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18