Гвардиола заявил, что для "Манчестер Сити" сейчас АПЛ важнее Лиги Чемпионов
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, чего ждет от матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с загребским "Динамо".
Специалист заявил, что для команды важнее результат в чемпионате Англии, нежели в ЛЧ.
"У нас много травмированных футболистов. Мы хотим собрать лучшую команду. В следующую стадию турнира мы уже прошли, поэтому АПЛ сейчас важнее", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Матч "Динамо" Загреб - "Манчестер Сити" состоится завтра, 11 декабря, на стадионе "Максимир". Начало - в 20:55 (мск).
Не пропустите: Игрок "Манчестер Сити" Стоунз выбыл на несколько недель из-за повреждения| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Лион" и "Лейпциг" сыграли вничью в Лиге Чемпионов
-
1
"Интер" проиграл "Барселоне" и выбыл из ЛЧ, а "Борусиия" переиграла "Славию"
-
4
"Зенит" разгромно проиграл "Бенфике" и лишился шансов на еврокубковую весну
-
1
Роналду опубликовал милое видео со своей дочерью
-
"Ливерпуль" впервые за 11 лет одержал две выездные победы подряд в группе ЛЧ
-
Гвардиола заявил, что для "Манчестер Сити" сейчас АПЛ важнее Лиги Чемпионов
-
Зидан рассказал о состоянии Азара
-
Анчелотти: "Я не подам в отставку"
-
Игрок "Манчестер Сити" Стоунз выбыл на несколько недель из-за повреждения
-
Семак поделился ожиданиями от встречи с "Бенфикой"
-
1
"Ливерпуль" в гостевом матче Лиги Чемпионов обыграл "Зальцбург"
-
"Наполи" разгромил "Генк" и прошел в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Сарри рассказал, чего ожидает от матча с "Байером"
-
Симеоне прокомментировал предстоящий матч с "Локомотивом"
-
Анчелотти, возможно, покинет "Наполи" после матча с "Генком"
-
Кержаков и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Бенфикой"
-
Спаллетти не возглавит "Наполи"
-
АЕК представил Карреру
-
"Вест Хэм" намерен уволить главного тренера Пеллегрини
-
Голкипер "Генка" стал самым молодым вратарём в истории Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9