Гвардиола заявил, что для "Манчестер Сити" сейчас АПЛ важнее Лиги Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, чего ждет от матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с загребским "Динамо".



Специалист заявил, что для команды важнее результат в чемпионате Англии, нежели в ЛЧ.



"У нас много травмированных футболистов. Мы хотим собрать лучшую команду. В следующую стадию турнира мы уже прошли, поэтому АПЛ сейчас важнее", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Матч "Динамо" Загреб - "Манчестер Сити" состоится завтра, 11 декабря, на стадионе "Максимир". Начало - в 20:55 (мск).

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