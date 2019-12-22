Гвардиола заявил, что доволен матчем с "Лестером"

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Гвардиола заявил, что доволен матчем с "Лестером"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о победном матче 18-го тура АПЛ с "Лестером" (3:1). Об этом сообщает BBC.

"Я восхищен нашим выступлением. Мы создали много моментов и играли отлично.

Мы продолжали играть и действовать. Команда играла просто, именно это стало залогом хорошего выступления.

Мы отлично действуем в этом сезоне. Если играть так, как сегодня, то сможем тягаться с кем угодно", - сказал Гвардиола.

"Сити" с 38 баллами остался на 3 месте в турнирной таблице АПЛ.

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