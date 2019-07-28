Гвардиола заявил, что "Манчестер Сити" будет полностью готов к началу сезона

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Гвардиола заявил, что "Манчестер Сити" будет полностью готов к началу сезона

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что его команда будет готова защищать звания чемпионов АПЛ и обладателей Кубка Англии в новом сезоне. Об этом сообщает The Sun.

"Мои игроки голодны до побед. Я знаю их уже очень хорошо, и у меня нет никаких сомнений, что они способны на многое.

У нас были ошибки в предсезонных играх, однако это нормально на данном этапе, не сомневаюсь, команда будет готова. Предсезонный тур получился приятным", - сказал Гвардиола.

Напомним, вчера, 27 июля, "Манчестер Сити" обыграл "Иокогаму Маринос" в товарищеском матче со счетом 1:3.

А еще: Гвардиола: "У Сане есть предложение, но я хочу, чтобы он остался"| http://soccernews.ru
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