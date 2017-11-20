Гвардиола заявил, что не допустит расслабленности игроков "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не допустит расслабленности игроков своей команды.

"Я как тренер не допущу расслабленности. Если же они будут слишком самоуверенными, я их убью. В моих командах такого не бывает. "Манчестер Сити" может провести плохой матч, и нас могут обыграть, но я должен видеть у футболистов желание играть" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Отметим, что "Манчестер Сити" блестяще начал этот сезон, одержав 11 побед в 12 матчах АПЛ. Что касается Лиги Чемпионов, то в этом турнире "горожане" выиграли все 4 поединка группового этапа.

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