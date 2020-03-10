Гвардиола заявил, что не хочет, чтобы "Манчестер Сити" играл при пустых трибунах

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что он против того, чтобы команда играла без болельщиков.

Напомним, большинство матчей на данный момент проходит при закрытых трибунах из-за угрозы коронавируса.

"Мы все понимает, чемпионат Италии приостановлен, в Испании будут играть без зрителей, думаю, это же произойдет и в Англии.

Однако стоит задаться вопросом: работает ли это - футбол без зрителей? Если нет болельщиков, то все это бессмысленно. Я не хотел бы играть в Лиге Чемпионов, в Премьер-лиге без зрителей. Мы здесь для людей.

Я бы не хотел играть без людей на стадионе. Если УЕФА скажет, что вы должны играть без зрителей, то мы будем играть",- передает слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Ранее стало известно, что многие матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей и, возможно, приостановлены.

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