Гвардиола заявил, что не вернется в "Барселону" или Германию
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что не планирует возвращаться в клубы, которые ранее возглавлял. Об этом сообщает Ara.
"Я не собираюсь возвращаться в "Барселону" или Германию". Только в АПЛ может быть настолько красивый футбол.
В "Сити" у меня есть все, что нужно. В Испании мне сложно работать, там намного больше эмоций и жесткие пресс-конференции", - сказал Гвардиола.
Напомним, специалист возглавлял "Барселону" с 2008 по 2014 год, в "Баварии" он работал с 2013 по 2016 год.
А еще: Гвардиола: "Суперлига уничтожит национальные чемпионаты"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Романьоли провел первую тренировку в "Спартаке"
-
1
Бенитес договорился о контракте с китайским клубом "Далян Ифань"
-
Матеу Морей стал игроком дортмундской "Боруссии"
-
"Спартак" подарил Бакаеву торт в честь дня рождения
-
Гвардиола заявил, что не вернется в "Барселону" или Германию
-
Отец и юрист Неймара встретятся с директором "Барселоны"
-
1
Акинфеев: "Смолов глупо поступил в серии пенальти с Хорватией и осознал это"
-
Игрок "Селтика" Рогич может перейти в "Зенит"
-
"Краснодар" попросил отложить рассмотрение вопроса о разрыве контракта с Мамаевым
-
1
Федун прокомментировал конфликт Адриано и Набабкина
-
"Севилья" объявила о переходе Люка де Йонга
-
1
СМИ: Неймар намерен бойкотировать ПСЖ
-
1
"Спартак" закроет доступ на стадион журналисту Малосолову за расистские оскорбления в адрес Луиса Адриано
-
Официально: Рабьо перешел в "Ювентус"
-
"Спартак" 3 июля сыграет с венгерским "Дьери ЭТО"
-
Семин об уходе Кварацхелия: "Узнав эту новость, у меня потекли слезы"
-
ЦСКА подтвердил переход защитника Звонимира Шарлии
-
"Монако" выкупил права на Желсона Мартинша
-
"Челси" выкупил Ковачича
-
Официально: Маркизио покидает "Зенит"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19