Гвардиола заявил, что не вернется в "Барселону" или Германию

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что не планирует возвращаться в клубы, которые ранее возглавлял. Об этом сообщает Ara.

"Я не собираюсь возвращаться в "Барселону" или Германию". Только в АПЛ может быть настолько красивый футбол.

В "Сити" у меня есть все, что нужно. В Испании мне сложно работать, там намного больше эмоций и жесткие пресс-конференции", - сказал Гвардиола.

Напомним, специалист возглавлял "Барселону" с 2008 по 2014 год, в "Баварии" он работал с 2013 по 2016 год.

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