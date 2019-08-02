Гвардиола заявил, что Сане не говорил с ним на тему ухода из "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед матчем за Суперкубок Англии с "Ливерпулем" рассказал, что думает по поводу возможного ухода Лероя Сане из команды.

Напомним, матч состоится 4 августа. Начало - в 17:00 (мск).

Ранее сообщалось, что футболист, скорее всего, перейдет в "Баварию".

"Я много раз говорил по этому поводу. Если игрок хочет уйти, нельзя его останавливать, однако Лерой никогда мне не говори, что хочет покинуть команду. Мы хотим, чтобы он остался", - сказал Гвардиола.

Сане выступает в "Сити" с 2016 года. В минувшем сезоне он выступал в 31 матчах, отметившись 10 голами.

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