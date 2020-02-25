Гвардиола заявил, что Стерлинг готов к матчу с "Реалом"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что форвард Рахим Стерлинг готов к матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Реалом".
Напомним, футболист получил повреждение в матче АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:2). У 25-летнего хавбека выявлена травма левого подколенного сухожилия.
"Он здоров. Его способность восстанавливаться удивляет.
Он мог бы пропустить три недели или месяц, но он хочет играть, это хороший знак. Он здоров и готов играть", - сказал Гвардиола.
Первая встреча "Сити" и "Реала" состоится завтра, 26 февраля, в Мадриде. Ответная игра пройдет 17 марта в Манчестере.
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|Арсенал Лондон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Вест Хэм Юнайтед
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