Гвардиола заявил, что Стерлинг готов к матчу с "Реалом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что форвард Рахим Стерлинг готов к матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Реалом".

Напомним, футболист получил повреждение в матче АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:2). У 25-летнего хавбека выявлена травма левого подколенного сухожилия.

"Он здоров. Его способность восстанавливаться удивляет.

Он мог бы пропустить три недели или месяц, но он хочет играть, это хороший знак. Он здоров и готов играть", - сказал Гвардиола.

Первая встреча "Сити" и "Реала" состоится завтра, 26 февраля, в Мадриде. Ответная игра пройдет 17 марта в Манчестере.

Не пропустите: Экс-вратарь сборной Аргентины заявил, что Месси не является лучшим футболистом в мире| http://soccernews.ru