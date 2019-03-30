Гвардиола заявил о готовности "Манчестер Сити" побороться за четыре трофея в этом сезоне

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола озвучил амбициозные цели своей команды на текущий сезон.

"Мы продолжаем борьбу во всех турнирах, в которых принимаем участие. Это невероятный опыт. Не знаю, сколько команд из АПЛ в конце марта сражались за все четыре трофея. Нам это удалось и теперь мы собираемся попробовать выиграть всё", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, что "Сити" уже стал обладателем Кубка Лиги, а в 1/2 финала Кубка Англии сыграет с "Брайтоном".

Что касается Лиги Чемпионов, то в четвертьфинальном раунде "горожане" сразятся с "Тоттенхэмом", а в АПЛ команда ведёт борьбу с "Ливерпулем" за золотые медали.

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