Гвардиола заявил о желании убить Менди
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола рассказал о том, как он относится к французскому защитнику команды Бенжамену Менди.
"Иногда мы хотим убить Менди, но порой думаем: вау, какой классный игрок у нас в команде. Менди придает энергию нашей команде.
Бенжамен владеет многими навыками, которые можно улучшить. Надеюсь, что я сумею убедить его меньше времени уделять социальным сетям и заняться прогрессом в своей игре", - приводит слова Гвардиолы ВВС.
Стоит отметить, что в матче первого тура чемпионата Англии против "Арсенала" (2:0) Менди сделал две голевые передачи.
Не пропустите: Гвардиола сделал заявление после победы над "Арсеналом". | http://soccernews.ru
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