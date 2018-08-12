Гвардиола заявил о желании убить Менди

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Гвардиола заявил о желании убить Менди
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола рассказал о том, как он относится к французскому защитнику команды Бенжамену Менди.

"Иногда мы хотим убить Менди, но порой думаем: вау, какой классный игрок у нас в команде. Менди придает энергию нашей команде.

Бенжамен владеет многими навыками, которые можно улучшить. Надеюсь, что я сумею убедить его меньше времени уделять социальным сетям и заняться прогрессом в своей игре", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Стоит отметить, что в матче первого тура чемпионата Англии против "Арсенала" (2:0) Менди сделал две голевые передачи.

Не пропустите: Гвардиола сделал заявление после победы над "Арсеналом". | http://soccernews.ru

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