Гвардиола: "Золотой мяч" сначала вручат Месси. Затем они посмотрят VAR и передадут награду ван Дейку"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил на тему о том, кому вручат "Золотой мяч". Об этом сообщает инстаграм Sportbible.

"Я уверен, что сначала "Золотой мяч" вручат Месси. Но потом они пересмотрят VAR и передадут награду ван Дейку", - сказал Гвардиола.

Ранее ещё один источник подтвердил, что Месси получит "Золотой мяч".

Церемония вручения награды пройдет 2 декабря в Париже.

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