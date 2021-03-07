Гвардиоле понравился матч с "Манчестер Юнайтед", несмотря на поражение
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по итогам матча 27-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед", в котором его команда уступила 0:2 и прервала впечатляющую победную серию.
"Прекрасный матч. Соперник прессинговал непривычно высоко и очень быстро контратаковал. Мы тоже показали неплохую игру, но не использовали моменты. Могу только поздравить "Юнайтед".
У нас была 21 победа подряд, теперь мы проиграли. Это говорит о том, что все возможно. В сезоне еще предстоит разыграть 30 очков, и нам нужно снова начать побеждать.
Это футбол, такие матчи случаются. Сегодня мы были лучше, чем против "Вест Хэма", хотя тогда победили. Наш подход не меняется: движемся от матча к матчу.
Это встреча станет для нас уроком. Даже при 0:2 мы действовали хорошо", – заявил Гвардиола в интервью Sky Sports.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18