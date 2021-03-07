Гвардиоле понравился матч с "Манчестер Юнайтед", несмотря на поражение

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по итогам матча 27-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед", в котором его команда уступила 0:2 и прервала впечатляющую победную серию.

"Прекрасный матч. Соперник прессинговал непривычно высоко и очень быстро контратаковал. Мы тоже показали неплохую игру, но не использовали моменты. Могу только поздравить "Юнайтед".

У нас была 21 победа подряд, теперь мы проиграли. Это говорит о том, что все возможно. В сезоне еще предстоит разыграть 30 очков, и нам нужно снова начать побеждать.

Это футбол, такие матчи случаются. Сегодня мы были лучше, чем против "Вест Хэма", хотя тогда победили. Наш подход не меняется: движемся от матча к матчу.

Это встреча станет для нас уроком. Даже при 0:2 мы действовали хорошо", – заявил Гвардиола в интервью Sky Sports.