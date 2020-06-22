Гвардиолу, Клоппа, Моуринью и других тренеров клубов АПЛ представили в виде женщин (фото)

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Гвардиолу, Клоппа, Моуринью и других тренеров клубов АПЛ представили в виде женщин (фото)
Британское издание The Sun опубликовало забавную подборку фотографий главных тренеров клубов английской Премьер-лиги, которые с помощью приложения FaceApp превратились в женщин.

Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити"

Юрген Клопп "Ливерпуль"

Фрэнк Лэмпард "Челси"

Уле-Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед"

Микель Артета "Арсенал"

Жозе Моуринью "Тоттенхэм"

Брендан Роджерс "Лестер"

Карло Анчелотти "Эвертон"

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