Гвардиолу разгневало одно из решений руководства "Манчестер Сити"

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Гвардиолу разгневало одно из решений руководства "Манчестер Сити"Главного тренера английского "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу разгневало одно из решений руководства его клуба.

Как информирует Mundo Deportivo, 46-летний специалист остался недоволен тем, что в управлении клуба одним из мест для предсезонной подготовки "горожан" к сезону 2018/2019 был выбран Китай, тогда как он намеревался вместе со своей командой снова отправится в США. По мнению наставника "Сити", поездка в Азию не позволит его команде набрать необходимые кондиции в преддверии официальных матчей.

Напомним, Гвардиола анонсировал переход Ихеаначо в "Лестер". | soccernews.ru

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