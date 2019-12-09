Гвардиолу вновь остановили в чемпионате: продолжаем разбирать причины кризиса "Манчестер Сити"

После 16-го тура английской Премьер-лиги разрыв между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" достиг максимального уровня – 14 пунктов. Такого развития событий, очевидно, никто не ожидал. Конечно, фанаты "мерсисайдцев" и "горожан" надеялись, что именно их любимцы будут на вершине, зато нейтральные болельщики верили в интригу вроде прошлогодней. Однако, теперь и первые, и вторые, наверное, находятся в шоковом состоянии. Поражение от МЮ на "Этихаде" стала последним доводом – "Сити" в кризисе. Ребята Хосепа Гвардиолы победили лишь в двух матчах из 7-ми последних во всех турнирах. И если поражению от "Ливерпуля" или ничьи с "Аталантой" в рамках ЛЧ можно найти логическое объяснение, то мировой из "Ньюкаслом" или субботнему поражению в городском дерби – вряд ли. Однако, тщательный анализ жизнедеятельности "Манчестер Сити" дает неутешительный анализ – спад в игре "горожан" был запрограммирован еще летом. Сегодня проблемой Гвардиолы и менеджмента клуба является несвоевременная реакция на вызовы, стоящие перед "горожанами". И высказывания главного тренера о нежелании выходить на трансферный рынок в январе, несмотря на сложную кадровую ситуацию, свидетельствуют, что Пеп до сих пор надеется то ли решить, то ли замаскировать проблемы команды с помощью внутренних резервов. А их у "Сити", как оказалось, не хватает.

Короткая скамейка в период травм

В поединке против МЮ, когда на 30-й минуте "горожане" горели 0:2, штаб чемпионов Англии на скамейке запасных имел аж одну опцию усиления – Рияда Мареза. Алжирец действительно появился на поле во втором тайме, сделал ассист на Отаменди и даже имел момент, чтобы забить, но не повезло. Но в команде уровня "Сити" игроков, способных добавить остроты в ходе матча, должно быть минимум трое. Конечно, можно вспомнить о безнадежно травмированном Лерое Сане (немецкий вингер не вернется к февралю) и Серхио Агуэро, который вылетел на несколько недель. И претендент на победу во всех турнирах точно должен иметь в заявке более двух чистых форвардов Трансферное лето "горожане" провели спокойно. Взяв фулбэка Жоау Канселу, центрхава Родри и левого защитника Анхелиньо, "манкунианцы" отрапортовали о конце работы на рынке. И вслед за "новым Фернандиньо" Родри обязан был брать и статус "нового Компани" (ветеран попрощался с командой в мае), и "нового Агуэро" (бывшему зятю Марадоны в конце сезона исполнится 32). Зато Гвардиола лениво наблюдали, как соседи с "Юнайтед" делают Магуайра самым дорогим защитником планеты, а на сенсационного лидера "Аякса" Маттейса Де Лигта и не претендовали. А кто теперь вспомнит, что в январе 2018-го ван Дейк мог оказаться в "Сити", а не на "Энфилде"? Конечно, можна вспомнить, что в свое время "горожане" потратили на усиление обороны больше, чем вся Черногория на свои вооруженные силы, но в таком случае возникает вопрос "ну и где?". В клубе такого уровня, где Гвардиола пытается выстроить систему до малейших деталей, никогда не подразумевалось, что травма одного центрального защитника (Стоунз, однако, тоже то ломается, то снова в строю) может образовать целую дыру в центре обороны. К тому же, вы, наверное, помните, что ранее все удивлялись "у "Сити" так много игроков в атаку, и о чем Гвардиола думает, куда он будет их совать?". А вот сейчас под усиление Марез, да и только. Здесь еще нужно подумать, а правильно ли они тренируются, ведь подобная склонность к травмам, особенно мышечным, часто присуща именно тем командам, которые не готовы физически.

Форма Эдерсона

За 16 туров "Сити" пропустил уже 19 мячей, что всего на 4 меньше, чем за весь прошлый чемпионат. Да, сказывается игра ребят Гвардиолы в обороне, но не в оптимальной форме находится и Эдерсон. Бразильский голкипер из-за участия в Копа Америка пропустил всю предсезонную подготовку и вынужден был начинать новую кампанию фактически «с колес». Статистически, на первый взгляд, вратарь "Сити" не стал хуже. Например, средний рейтинг по версии SofaScore сейчас у него выше АПЛ сезона 2018/19 – 6,94 против 6,88. Он увеличил количество сейвов (2,5 за игру в среднем), но ухудшил процент парированных ударов (70% против 72% в прошлом году). А вот заметна даже невооруженным глазом нервозность в игре привела к серьезному регрессу в игре на выходах. Если в прошлом сезоне успешные выходы в Эдерсона составляли отличные 94%, то в сезоне 2019/20 этот показатель опустился до посредственных 80%. У Алиссона, Каспер Шмейхеля и Кепы (представителей трех других команд из ТОП-4 Премьер-лиги) пока процент успешной игры на выходах в чемпионате составляет максимальные 100%. Можно сетовать на потерю Ляпорта, но не лучшие кондиции Эдерсона – еще одна причина плохих результатов "Манчестер Сити". Как минимум несколько голов можно было и не пропускать, а это плюс 3-6 балов в таблицу.

Кризисный Гвардиола

Хосеп Гвардиола лишь второй раз за время тренерской карьеры проводит четвертый сезон подряд с командой. Впервые это было в родной "Барселоне" и закончилось печально. Да, "блаугранас" тогда взяли 4 трофея, но все они (Кубок Испании, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира и Суперкубок Испании) – второстепенные. Ла Лигу бесславно проиграли мадридскому "Реалу" с Жозе Моуринью во главе, в Лиге Чемпионов продвижение каталонцев остановил лондонский "Челси". Единственным светлым пятном стал феноменальный по результативности сезон для Лионеля Месси (73 гола во всех турнирах), а Пеп каждые выходные ярко демонстрировал, что начал задыхаться на "Камп Ноу". Нынешний сезон "Сити" до некоторой степени схож с кампанией 2011/12 "Барселоны". "Горожане" уже получили Суперкубок Англии и без проблем преодолели групповой этап ЛЧ. Они еще могут пополнить клубный музей очередными кубками Англии и английской лиги. Однако арабские шейхи приглашали Гвардиолу явно не для этого. И если временную потерю чемпионского титула на "Этихаде" переживут, то очередной пролет мимо кубка Лиги Чемпионов могут не простить даже такому гуру, как 48-летний испанец. Соответственно, решение проблем должно быть незамедлительным.