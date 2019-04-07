Гвардиола: "Победы "Ливерпуля" не влияют на игроков "Манчестер Сити"

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Гвардиола: "Победы "Ливерпуля" не влияют на игроков "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что психологическая уверенность его игроков не дает слабости из-за побед "Ливерпуля" в английской Премьер-Лиге.

"Победы "Ливерпуля" не влияют на игроков "Манчестер Сити". Я знаю, что они намерены выиграть все оставшиеся матчи. Но нам нужно тоже самое для чемпионства", - приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, что "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 82 очка. "Манчестер Сити" находится на втором месте, имея в активе 80 очков, но сыграв на один матч меньше.

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