Гваридиола взял "Кристал Пэлэс" креативом и подстелил себе соломки перед матчем МЮ - "Ливерпуль"

"Манчестер Сити" перед международным перерывом отпустил "Ливерпуль" в турнирной таблице на 8 очков. Вчера соперник у "горожан" был не самым простым – "Кристал Пэлэс" после великолепного старта сезона занимает 6-е место в АПЛ. К тому же Рой Ходжсон умеет сдерживать Пепа Гвардиолу. В декабре 2017 года "орлы" отобрали очки у "Сити", а в декабре 2018-го обыграли чемпиона. Пеп решил оригинально закрыть проблемный центр обороны, поставив туда Родри. В опорной зоне появился Гюндоган, а в целом состав "Манчестер Сити" был суператакующим. "Горожане" с первых минут взяли мяч под контроль (доходило до 80% владения) и доминировали на поле, однако острых моментов пришлось ждать. На прострел Де Брюйне никто не откликнулся, с пушкой Гюндогана справился вратарь, также Хеннесси потянул выверенный удар Бернарду. "Кристал Пэлэс" неплохо защищал свои владения, однако ранняя желтая Миливоевича усложнила ситуацию. В конце первого тайма "Манчестер Сити" все же открыл счет во встрече, когда Бернарду с правого фланга вырезал гениальный навес, а Жезус в падении перевел мяч в сетку.

Через минуту гости закрепили преимущество: Де Брюйне разогнал контратаку на собственной половине, Стерлинг элегантно забросил мяч за спины защитникам, а Давид Силва в касание пробил между ног голкиперу. Так "Манчестер Сити" убил интригу, хотя провел далеко не лучший первый тайм. "Кристал Пэлэс" попытался активно начать вторую половину встречи, но ничего не удалось. Зато гостям стало легче создавать моменты. Стерлинга дважды вывели на ударную позицию, но он дважды пробил в ту же точку мимо ворот. Де Брюйне ворвался в штрафную и упал в борьбе с Захой, но арбитр не поставил пенальти. Жезус сместился с правого края в центр и выстрелил по воротам – Хеннесси на месте. Со схожей позиции приложился к мячу Бернарду, но и здесь вратарь "орлов" вытащил из-под перекладины. "Манчестер Сити" контролировал мяч, а Кристал Пэлас за этим наблюдал. Скучная предполагаемая картина сохранялась длительное время.

За 20 минут до финального свистка хозяева неожиданно ожили: несколько раз загрузили мяч в штрафную, заставили Эдерсона вступить в игру. Бентеке вышел на замену и первым касанием мог вернуть интригу после углового. Кристиан головой послал мяч в дальнюю "девятку" – Эдерсон в прыжке перевел сферу в каркас ворот. Это заставило "горожан" атаковать вдохновеннее. Жезус оказался один на один с голкипером, но не отдал на пустые ворота Де Брюйне и сам не переиграл Хеннесси. Затем Давид Силва создал момент для Стерлинга – мимо цели. Еще через минуту "Кристал Пэлэс" спасла штанга после удара Де Брюйне. Стерлинг оказался наедине перед воротами после прострела Канселу и показал чудеса расточительности. "Манчестер Сити" в этот отрезок мог доводить дело до разгрома. Хозяевам удалось избежать такой участи. Заха получил еще одну возможность на гол престижа, но Эдерсон сохранял концентрацию. В компенсированное время Гвардиола выпустил Фодена – очередной "грандиозный" шанс от Пепа для талантливого англичанина. "Манчестер Сити" победил со счетом 0:2, набрал 19 очков и вернулся на второе место АПЛ. Отставание от "Ливерпуля", который сегодня сыграет в северо-западном дерби на "Олд Траффорд", составляет 5 пунктов. "Кристал Пэлэс" остался на 6 месте – 14 зачетных баллов.

Гвардиола подготовился к матчу МЮ – "Ливерпуль"

"Манчестер Сити" провел свой стандартный матч образца прошлого сезона. Владение 70%, треть игрового времени мяч находился на чужой трети поля, создано два раза больше, чем реализовано. Признаки кризиса, с которым команда шла на международную перерыв, ни проявлялись. Размеренное начало встречи можно списать на хорошую игру "Кристал Пэлэс" в обороне. Ходжсон вообще специализируется на нейтрализации Гвардиолы компактным защитным блоком, но сегодня "горожане" нашли достаточно ключей к воротам Хеннесси. Пеп, зная, что придется проходить организованную оборону, насытил стартовый состав креативными исполнителями. Де Брюйне, Бернарду Силва, Давид Силва и Стерлинг одновременно творили на поле, в опорной зоне появился Гюндоган, пару центрбеков сформировали полузащитники Фернандиньо и Родри, а по флангам обороны вышли ориентированы на атаку фулбэка Канселу и Мэнди. Максимально творческий состав. Редуты Ходжсона не устояли: 12 ударов из пределов штрафной, 4.02 xGA. Чудеса с прошлых двух чемпионатов не повторились. Возможно, магия Роя работает только под Рождество.

Жезус – уже 50, Силвы – лучшие в матче!

В этом сезоне Габриэль Жезус каждое появление в старте "Манчестер Сити" отмечает забитым голом. Поединок с "Кристал Пэлэс" не стал исключением – бразилец нашел свой голевой шанс, а мог отличиться и не раз. Габи сегодня забил 50-й гол в составе "горожан". Его достижения не ограничиваются одним результативным ударом. Активность и производительность Жезуса заслуживают похвалы: 8 ударов, 5 обыгрышей, 2 паса под удар, 4 выигранные воздушные дуэли, 6 подборов. А вот над реализацией надо еще работать. Хороший матч провели оба Силвы. Бернарду разрывал правый фланг, Давид связывал атаку слева. Португалец отдал ключевой результативный пас на Жезуса, после которого впервые удалось пробить защиту КП, и дважды остро стрелял под перекладину. Испанец забил красивый гол и создал для партнеров две прекрасные возможности забить. В первую очередь, именно благодаря Силвам "Манчестер Сити" набрал 3 очка.