Гвариола vs Клопп: накануне дерби вспоминаем все битвы лучших тренеров современности

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Гвариола vs Клопп: накануне дерби вспоминаем все битвы лучших тренеров современности

Уже в воскресенье нас ждет главная битва первой части сезона – "Ливерпуль" против "Манчестер Сити". Это дерби нового времени славно не только очевидным превосходством двух клубов на английской арене, но и дуэлью тренеров. Клопп и Гвардиола – одни из лучших специалистов своего времени, и у них еще есть время, что войти в исторический зал славы (хотя и сейчас каждый из них заслужил место в нем). И теперь они снова будут запутывать друг друга. Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп противостояли друг другу 17 раз в официальных матчах. Чаще победителем из дуэли выходил немец – 8 побед (с учетом овертаймов и серии пенальти) против 7, плюс две ничьи. Герр Юрген является самым неудобным соперником для Гвардиолы. Он – единственный тренер, который имеет против Пепа положительную статистику после 10+ очных матчей. Однако в 2019-м каталонец дважды обыграл своего визави. Их противостояние началось в Германии, когда Гвардиола пришел за новыми вызовами в "Баварию". С тех пор Клопп с дортмундской "Боруссией" не имел больших успехов на внутренней арене. Затем эпицентр дуэли переместился на северо-запад Англии: Клопп начал прививать "футбольный хэви-метал" "Ливерпулю", а Гвардиола – строить "Барселону 2.0" в "Манчестер Сити". Предлагаем кратко вспомнить все противостояния Гвардиолы и Клоппа

1. "Боруссия" Д – "Бавария" – 4:2 (26.07.2013. Суперкубок Германии)

Хосеп Гвардиола только возглавил "Баварию" и в первом же матче проиграл Юргену Клоппу трофей. "Боруссия" частично отомстила за поражение в финале Лиги Чемпионов 2012/13, со времен которого прошло несколько месяцев. Но тогда "красными" руководил не испанец.

2. "Боруссия" Д – "Бавария" – 0:3 (23.11.2013. Бундеслига)

Пеп быстро привык к немецкому футболу. Уже в ноябре его "Бавария" на выезде переиграла "Боруссию" Клоппа, которая на тот момент имела 7-матчевую беспроигрышную серию в лиге. Получилось очень даже разгромно.

3. "Бавария" – "Боруссия" Д – 0:3 (12.04.2014. Бундеслига)

Гвардиола с первой попытки покорил Бундеслигу. Однако "Боруссия" во втором круге приехала на "Альянц-Арену" уже к чемпиону и осрамила его, даже без Левандовски – поляк ранее сообщил, что в конце сезона сменит Дортмунд на Мюнхен, поэтому остался в запасе.

4. "Боруссия" Д – "Бавария" – 0: 2 (доп.вр.) (17.05.2014. Кубок Германии)

"Золотой дубль" был у Гвардиолы в кармане (и у "Баварии" тоже). В финале Кубка Германии "Ротэн" дожали дортмундцев в овертайме. Первый сезон фейс-ту-фейс Юргена и Пепа завершился в пользу испанца.

5. "Боруссия" Д – "Бавария" – 2:0 (12.09.2014. Суперкубок Германии)

Клопп второй раз подряд обыграл Гвардиолу в Суперкубке. Хосеп со своим гиперэкспериментальным составом не смог ничего противопоставить БД. Левандовски еще не начал забивать за "Баварию", а Обамеянг уже примерил роль лидера атак "Боруссии". В том матче в активе габонца гол+пас.

6. "Бавария" – "Боруссия" Д – 2:1 (01.11.2014. Бундеслига)

"Боруссия" провалила тот сезон Бундеслиги (7 место). "Шмели" страдали от травм и конфликтов. Команде нужны были новые идеи, создавалось впечатление, что Клопп себя исчерпал. В таких условиях ни о какой конкуренции с "Баварией" речь не шла. Но даже в этой ситуации дерби получались упорными и в некоторой мере интригующими

7. "Боруссия" Д – "Бавария" – 0:1 (04.04.2015. Бундеслига)

Во втором круге чемпионата Бавария снова обыграла "шмелей" – победный гол бывшей команде забил Роберт Левандовски. Чемпионская гонка не велась, "Бавария" досрочно стала "золотой", так что о матче достаточно быстро забыли, тем более что дальше была потеха.

8. "Бавария" – "Боруссия" Д – 1:1, по пенальти – 0:2 (28.04.2015. Кубок Германии)

Клопп в завершение немецкой эпохи противостояния с Пепом обыграл его в полуфинале Кубка Германии. В серии послематчевых пенальти "Баварию" подкосила эпидемия неточности – Лам, Алонсо, Гетце и Нойер ошиблись и подарили герру Юргену шанс уйти из "Боруссии" с титулом. Но тот шанс упустил – в финал Кубка сильнее был "Вольфсбург". Лебединой песни не получилось, хотя было близко.

 9. "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" – 1:0 (31.12.2016. АПЛ)

Первая встреча Клоппа и Гвардиолы на Туманном Альбионе пришлась на последний день 2016 года. "Ливерпуль" Юргена победил и оторвался от "Манчестер Сити" Хосепа в турнирной таблице, а немец впервые в карьере завершил календарный год в лиге выше Гвардиолы. Так начиналась великая английская история.

10. "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" – 1:1 (19.03.2017. АПЛ)

Первый матч между командами Гвардиолы и Клоппа, который закончился ничьей. На чемпионский титул никто из них тогда не замахнулся, а борьбу за Лигу Чемпионов выиграли оба, оставив за спиной "Арсенал".

11. "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" – 5: 0 (09.09.2017. АПЛ)

В следующем сезоне Хосеп Гвардиола начал идти за трофеем АПЛ. В 4 туре никто, конечно, не знал, что испанец настолько идеально наладил работу своего механизма. "Манчестер Сити" стер "Ливерпуль" без шансов, с таким крупным счетом своему визави Клопп еще не проигрывал. Единственное (но стоящее) оправдание немецкого коуча относительно исхода этого матча – раннее удаление Мане.

12. "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" – 4:3 (14.01.2018. АПЛ)

На "Энфилде" Клопп взял реванш у Гвардиолы в невероятном матче, нанеся "Манчестер Сити" первое поражение в том сезоне АПЛ. Все могло завершиться разгромом в ответ, но "горожане" спасли честь своего наставника. Ну а Юрген Клопп вышел вперед по статистике в очных поединках.

13. "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" – 3:0 (04.04.2018. Лига Чемпионов)

В апреле прошлого года противостояние вышло на континентальную арену – гении встретились в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Первая половина дуэли завершилась полным фиаско Гвардиолы. Три пропущенных гола за стартовые 30 минут – герр Юрген дал своему визави очередной мастер-класс.

14. "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" – 1:2 (10.04.2018. Лига чемпионов)

Пеп был настроен на камбэк в ответном матче. Его подопечные забили быстрый гол и имели шанс удвоить преимущество, однако арбитр отобрал у Сити "чистый" мяч, зафиксировав несуществующий офсайд. Гвардиола действительно имел шансы на историческую "ремонтаду", но "Ливерпуль" сразу после перерыва быстрым голом Салаха снова все решил в пользу Клоппа. "Красные" продолжили путь к киевскому финала Лиги Чемпионов, где потом уступят "Реалу".

15. "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" – 0:0 (07.10.2018. АПЛ)

Редкая ничья бескомпромиссной битвы Клоппа и Гвардиолы – еще и без голов. На тот момент казалось, что Пеп вообще не понимает, как можно остановить "Ливерпуль" Юргена. Немец всегда был сильнее и хитрее, а его футболисты лучше выполняли план. В октябре "Манчестер Сити" сумел остановить "мерсисайдцев" и был близок к тому, чтобы нанести "Ливерпулю" единственное поражение в том сезоне АПЛ (Марез на последних минутах не реализовал пенальти). Правда, Пеп не сыграл в свой яркий футбол, "горожане" не были похожи на себя.

16. "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" – 2:1 (03.01.2019. АПЛ)

Ключевой поединок в прошлогодней дикой чемпионской гонке. "Ливерпуль" имел солидный гандикап, но фиаско в очном матче стало роковым. "Манчестер Сити" после того выдал грандиозную беспроигрышную серию, а "мерсисайдцы" потеряли победный ритм и разбазарили необязательные очки. Сам матч не был слишком зрелищным – много тактических решений и минимум рисков. Гвардиола доказал, что знает, как обыграть машину Клоппа.

17. "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" – 1:1, по пенальти 4:5 (04.08.2019. Суперкубок Англии)

В Суперкубке Англии, который отличается низкой престижностью, соперники выдали яркое шоу. "Манчестер Сити" забил быстрый гол и лучше выглядел в первом тайме, а "Ливерпуль" в результате разумных корректив Клоппа доминировал после перерыва. Если оценивать в целом – "мерсисайдцы" заслужили трофей. Однако в серии пенальти более меткими были подопечные Пепа. Интересный нюанс – феерический матч провел Клаудио Браво, который завтра снова выйдет в составе "горожан" из-за травмы Эдерсона. Тренеры выражают друг другу невероятную уважение и называют команды своего соперника лучшими. На сегодня это главное тренерское противостояние Англии и, возможно, мира. Новая серия – 10-го ноября на "Энфилде". Гвардиола попытается помешать чемпионскому ходу "Ливерпуля".

Игорь Малиенко soccernews.ru
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