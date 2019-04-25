Гвардиола: "Футболисты "Манчестер Сити" невероятны"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победного матча с "Манчестер Юнайтед" в рамках 31-го тура АПЛ рассказал, что его команде нужно для победы в чемпионате. Об этом сообщает BBC.
"Мы должны сохранять спокойствие, так как в субботу мы играем с "Бернли". Мы знаем, что нас ждет сложный матч. Сейчас мы играем в напряжении без передышки. Мои игроки невероятны.
Мы не должны читать прессу, смотреть телевизор. Футболисты должны хорошо есть и крепко спать", - сказал Гвардиола.
На данный момент у "Сити" с 89 очками 1 место в турнирной таблице АПЛ. "Горожане" опережают "Ливерпуль" на 1 балл.
Не пропустите: Сульшер: "Нас обыграла команда, которая лучше нас"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гвардиола стал первым, кому удалось обыграть "МЮ" на выезде в АПЛ в трех матчах подряд
-
"Бавария" обыграла "Вердер" и вышла в финал Кубка Германии, где сразится с "Лейпцигом"
-
"Лацио" обыграл "Милан" и прошел в финал Кубка Италии (видео гола)
-
"Сити" обыграл "Юнайтед" в дерби Манчестера
-
Дзюба и Азмун помогли "Зениту" обыграть "Динамо"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 апреля
-
"Вулверхэмптон" обыграл "Арсенал" в чемпионате Англии впервые с 1979 года
-
"Леванте" разгромил "Бетис" (видео голов и обзор матча)
-
Гвардиола: "Футболисты "Манчестер Сити" невероятны"
-
Сульшер: "Нас обыграла команда, которая лучше нас"
-
Мусаев: "В целом мы еще не до конца восстановились после матча с "Зенитом"
-
"Милан" - "Лацио" - 0:1 (видеообзор матча Кубка Италии)
-
Гвардиола стал первым, кому удалось обыграть "МЮ" на выезде в АПЛ в трех матчах подряд
-
"Атлетико" - "Валенсия" - 3:2 (видеообзор матча)
-
"Бавария" обыграла "Вердер" и вышла в финал Кубка Германии, где сразится с "Лейпцигом"
-
"Лацио" обыграл "Милан" и прошел в финал Кубка Италии (видео гола)
-
"Леганес" - "Атлетик" - 0:1 (видеообзор матча 34-го тура Примеры)
-
1
"Сити" обыграл "Юнайтед" в дерби Манчестера
-
"Атлетик" обыграл "Леганес", а "Эспаньол" и "Сельта" сыграли вничью (видео голов)
-
Семак о матче с "Динамо": "Это заслуженная победа. Сейчас все матчи сложные"
-
"Утрехт" переиграл "Фортуну" в домашнем матче чемпионата Эредивизии
-
Влашич: "Отлично, что обогнали "Краснодар", но "Локомотив" еще впереди"
-
Дзюба и Азмун помогли "Зениту" обыграть "Динамо"
-
"Атлетико" вырвал победу у "Валенсии" благодаря голу Корреа (видео голов)
-
Томас Менье: "Конечно, я бы хотел поиграть в Англии, и не только в ней"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14