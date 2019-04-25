Гвардиола: "Футболисты "Манчестер Сити" невероятны"

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Гвардиола: "Футболисты "Манчестер Сити" невероятны"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победного матча с "Манчестер Юнайтед" в рамках 31-го тура АПЛ рассказал, что его команде нужно для победы в чемпионате. Об этом сообщает BBC.

"Мы должны сохранять спокойствие, так как в субботу мы играем с "Бернли". Мы знаем, что нас ждет сложный матч. Сейчас мы играем в напряжении без передышки. Мои игроки невероятны.

Мы не должны читать прессу, смотреть телевизор. Футболисты должны хорошо есть и крепко спать", - сказал Гвардиола.

На данный момент у "Сити" с 89 очками 1 место в турнирной таблице АПЛ. "Горожане" опережают "Ливерпуль" на 1 балл.

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