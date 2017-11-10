Гвидетти может покинуть "Сельту" зимой

Теги сельта вигойон гвидетти

Гвидетти может покинуть "Сельту" зимой

Шведский нападающий "Сельты" Йон Гвидетти не исключил вероятности смены клуба в зимнее трансферное окно.

"Я недоволен своим положением в клубе и хочу изменить эту ситуацию. Когда я выходил на поле, то выглядел неплохо, но затем снова сидел на скамейке. Я очень разочарован. Хочу играть чаще, так как заслуживаю этого", - цитирует Гвидетти AS.

В этом сезоне 25-летний Гвидетти провел за "Сельту" 6 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Марсело хочет видеть Неймара в "Реале". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов