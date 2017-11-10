Гвидетти может покинуть "Сельту" зимой

Шведский нападающий "Сельты" Йон Гвидетти не исключил вероятности смены клуба в зимнее трансферное окно.

"Я недоволен своим положением в клубе и хочу изменить эту ситуацию. Когда я выходил на поле, то выглядел неплохо, но затем снова сидел на скамейке. Я очень разочарован. Хочу играть чаще, так как заслуживаю этого", - цитирует Гвидетти AS.

В этом сезоне 25-летний Гвидетти провел за "Сельту" 6 матчей и забил 1 гол.

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