Нападающий "Сельты" Йон Гвидетти получил серьезную травму во время товарищеского матча против "Ромы" (4:1) .

Как сообщает испанская пресса, форвард сломал ключицу.

Инцидент произошел на 16-й минуте встречи, когда Гвидетти был сбит одним из игроков римского клуба.

На данный момент в клубе не предоставили информации о сроках восстановления футболиста после травмы.

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