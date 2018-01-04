Гвидетти уходит из "Сельты"

Нападающий "Сельты" Йон Гвидетти в ближайшее время сменит клубную прописку, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, главный тренер галисийской команды Хуан Карлос Унсуэ больше не рассчитывает на 25-летнего шведа, который часто выражал недовольство своим положением.

Наставник "Сельты" подчеркнул, что не хочет иметь в составе футболистов, которые не чувствуют себя счастливыми.

Следующим клубом Гвидетти, скорее всего, станет "Алавес".

Не пропустите: "Барселона" и "Сельта" сразятся в Кубке Испании. | http://soccernews.ru