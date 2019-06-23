Гвинея и Мадагаскар не выявили сильнейшего в матче Кубка Африки-2019
В матче 1-го тура группового этапа Кубка Африки-2019 сборная Гвинеи сыграла вничью с Мадагаскаром со счётом 2:2.
В составе "слонов" забивали Сори Каба и Франсуа Камано, за "зебу" отличились Анисе Абель и Каролюс Андриамациноро.
Гвинея – Мадагаскар - 2:2
Голы: Каба, 34 - 1:0, Абель, 49 - 1:1, Андриамациноро, 55 - 1:2, Камано, 66 (пенальти) - 2:2.
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