Гюндоган: "АПЛ намного привлекательнее Бундеслиги"

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Гюндоган: "АПЛ намного привлекательнее Бундеслиги"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган сравнил английскую Премьер-лигу и немецкую Бундеслигу.

"Футбол в Премьер-лиге просто невероятен. АПЛ это топовый чемпионат. Я считаю, что АПЛ во многом превосходит Бундеслигу. Эта лига более интересная. В матчах создается больше моментов. Если футболист будет выбирать между средними клубами Премьер-лиги и Бундеслиги, то он поедет в Англию. Даже не знаю, как изменить это. Впрочем в "Баварии", дортмундской "Боруссии" и "Лейпциге" по-прежнему играет много сильных футболистов", - приводит слова Гюндоган SportBild.

В этом сезоне 27-летний Гюндоган провел 11 матчей за "Манчестер Сити" и отдал 1 результативную передачу.

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