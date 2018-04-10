Гюндоган был близок к переходу в "Барселону"

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Гюндоган был близок к переходу в "Барселону"Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган, ныне выступающий за "Манчестер Сити", был близок к переходу в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, который ссылается на агента ФИФА Байрана Тутумлу, в 2015-м году "сине-гранатовые" уже согласовали с дортмундской "Боруссией" трансфер их хавбека за 20 миллионов евро. Сам игрок был готов ради переезда на "Камп Ноу" остаться без футбола на шесть месяцев из-за действовавшего тогда трансферного бана, наложенного ФИФА на "Барсу". Однако в итоге тогдашний наставник каталонцев Луис Энрике отдал предпочтение покупке Арды Турана из мадридского "Атлетико".

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ромы". | soccernews.ru

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