Гюндоган: "Чемпионская гонка в АПЛ ещё не окончена"
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган не считает, чемпионская гонка в английской Премьер-лиге уже окончена.
Напомним, что "горожане" оторвались от второго места на 11 очков.
"Конечно, это не так. Мы набрали три важных очка, но не более того. Конечно, мы очень довольны тем, как играли. Знали, что будет сложно, потому что у "МЮ" быстрые нападающие. Были готовы к их длинным забросам. Думаю, мы одержали заслуженную победу, но чемпионская гонка ещё не окончена", - сказал он.
Читайте: Бегиристайн: "Манчестер Сити" нужно быть готовыми показать свою лучшую игру в матчах с "Базелем"
опрос
Лента новостей
-
Мората: "Аспиликуэта помог мне во всем в "Челси"
-
"Интер" может арендовать Мхитаряна и отдать Мариу "Манчестер Юнайтед"
-
"Ньюкасл" будет продан бизнесвумен Аманде Стейвли
-
"Зенит" объявил, что обошел по средней посещаемости "Челси" и "Ювентус"
-
Состав "Реала" является самым дорогим среди участников плей-офф Лиги Чемпионов
-
LFP не обнаружила у ПСЖ финансовых нарушений
-
Хакими, Иско и Роналду сыграют в основе "Реала" в матче с "Аль-Джазирой"
-
Гулам: "Я никогда не думал об уходе из "Наполи"
-
Обамеянг хочет продать свой суперкар за 330 тысяч долларов
-
Журналист Эду Агирре: "Роналду взбешен интересом "Реала" к Неймару"
-
Батистута: "Порой я просил врачей ампутировать мои ноги"
-
Фарфан: "Я показываю такие хорошие результаты благодаря "Локомотиву"
-
"Бетис" и "Валенсия" интересуются Старриджем
-
Ляказетт: "Арсенал" может стать чемпионом только чудом"
-
"Реал" хочет купить Куртуа
-
"Арсенал" может продать Озила в "Барселону"
-
Экс-игрок сборной Франции Рош сравнил ПСЖ и "Реал"
-
Гасперини - лучший тренер Италии в 2017 году
-
Батистута считает, что Месси сможет принять участие в ЧМ-2022
-
"Челси" готовит предложение по форварду "Селтика"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|16
|46
|2
|Манчестер Юнайтед
|16
|35
|3
|Челси
|17
|35
|4
|Бернли
|17
|31
|5
|Ливерпуль
|16
|30
|6
|Арсенал Лондон
|16
|29
|7
|Тоттенхэм
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|16
|19
|11
|Саутгемптон
|16
|18
|12
|Хаддерсфилд Таун
|17
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|17
|16
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|16
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Суонси Сити
|16
|12
|20
|Кристал Пэлас
|16
|11