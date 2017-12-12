Гюндоган: "Чемпионская гонка в АПЛ ещё не окончена"

Теги манчестер ситиилкай гюндоган

Гюндоган: "Чемпионская гонка в АПЛ ещё не окончена"Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган не считает, чемпионская гонка в английской Премьер-лиге уже окончена.

Напомним, что "горожане" оторвались от второго места на 11 очков.

"Конечно, это не так. Мы набрали три важных очка, но не более того. Конечно, мы очень довольны тем, как играли. Знали, что будет сложно, потому что у "МЮ" быстрые нападающие. Были готовы к их длинным забросам. Думаю, мы одержали заслуженную победу, но чемпионская гонка ещё не окончена", - сказал он.

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