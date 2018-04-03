Гюндоган: "Гвардиола - один из лучших тренеров в мире, он одержимый в хорошем смысле слова"

Теги манчестер ситиилкай гюндоганхосеп гвардиола

Гюндоган: "Гвардиола - один из лучших тренеров в мире, он одержимый в хорошем смысле слова"
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган высоко отозвался о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле

"У Пепа очень четкое видение футбола, предельно ясная философия, которую он хочет реализовать любой ценой. Он строит команду в соответствии с этой философией. Она подразумевает доминирующий стиль игры, очень техничный футбол, который требует от игроков внимания к мельчайшим деталям. Он упрощает игру для моих партнеров и для меня лично. В этом плане в моей карьере еще не было столь одержимого тренера. Одержимого в хорошем смысле слова.

У него есть все, что нужно тренеру. К тому же он сам играл на высоком уровне и знает, как ведут себя игроки, как они реагируют. Все это делает его одним из лучших тренеров в мире, а, может быть, и самым лучшим. Вот поэтому очень многие футболисты и хотят с ним работать", - приводит слова Гюндогана официальный сайт клуба.

Напомним, что "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы лидирует в Премьер-лиге, а также дошел до четвертьфинала Лиги Чемпионов, где сыграет с "Ливерпулем".

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