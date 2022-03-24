Гюндоган хочет остаться в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Илкая Гюндогана/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган не хочет уходить из клуба, сообщает Kicker.

По сведениям источника, футболист готов продлить с английским клубом контракт, который действует до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне 31-летний Гюндоган провел за "Манчестер Сити" 33 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

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