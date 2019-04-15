Гюндоган летом может сменить "Манчестр Сити" на "Интер"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган в летнее трансферное окно, возможно, перейдет в другой клуб. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, в 28-летнем игроке заинтересован "Интер". Ранее сообщалось, что в немце заинтересована "Бавария".

Главный тренер "Сити" ранее заявлял, что немецкий футболист отказался продлевать контракт с клубом. Трансферная стоимость Гюндогана - 40 миллионов евро, "горожане" готовы расстаться с игроком за 30 млн евро.

В нынешнем сезоне полузащитник участвовал в 43 матчах, отметившись 5 голами и 3 ассистами.

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