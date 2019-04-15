Гюндоган летом может сменить "Манчестр Сити" на "Интер"
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган в летнее трансферное окно, возможно, перейдет в другой клуб. Об этом сообщает Tuttosport.
По данным источника, в 28-летнем игроке заинтересован "Интер". Ранее сообщалось, что в немце заинтересована "Бавария".
Главный тренер "Сити" ранее заявлял, что немецкий футболист отказался продлевать контракт с клубом. Трансферная стоимость Гюндогана - 40 миллионов евро, "горожане" готовы расстаться с игроком за 30 млн евро.
В нынешнем сезоне полузащитник участвовал в 43 матчах, отметившись 5 голами и 3 ассистами.
А еще: "Бавария" нацелилась на Гюндогана| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|83
|2
|Ливерпуль
|33
|82
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|33
|66
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|6
|Арсенал Лондон
|32
|63
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14