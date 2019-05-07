Гюндоган: "Месси опережает всех остальных"



Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган сравнил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Для меня Месси всегда опережал всех остальных. Роналду является топовым футболистом, но он не играет на таком космическом уровне, как Лионель. Не думаю, что когда-либо появится такой футболист. Поэтому нам нужно наслаждаться его игрой", - приводит слова Гюндогана Goal.

31-летний Месси за свою клубную карьеру провел 683 матча, забил 600 голов и отдал 240 результативных передач. На счету 34-летнего Роналду 601 мяч и 213 голевых передач в 801 поединке.

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