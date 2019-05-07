Гюндоган: "Могу представить победу "Ливерпуля" над "Барселоной" со счетом 4:0"



Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган считает, что "Ливерпуль" способен разгромил "Барселону" и выйти в финал Лиги Чемпионов.

"У меня есть чувство, что в противостоянии между "Ливерпулем" и "Барселоной" еще не все ясно. Могу представить победу "Ливерпуля" со счетом 4:0. На "Энфилде" игроки "красных" могут уничтожить даже такую команду, как "Барселона", - приводит слова Гюндогана Goal.

Напомним, что в первом матче каталонский клуб одержал победу со счетом 3:0.

Матч "Ливерпуль" – "Барселона" состоится сегодня, 7 мая, и начнется в 22:00 мск.

Не пропустите: "Ливерпуль" никогда не побеждал "Барселону" на "Энфилде" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru