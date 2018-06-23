Гюндоган намерен отказать "Барселоне"

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Гюндоган намерен отказать "Барселоне"

Хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган не собирается продолжать карьеру в "Барселоне".

Как сообщает The Sun, игрок продлит соглашение с "горожанами". Отметим. что действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2020 года.

В минувшем сезоне на счету Гюндогана 6 голов и 7 ассистов в 48 матчах.

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