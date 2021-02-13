Гюндоган назвал лучшего футболиста в истории

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Гюндоган назвал лучшего футболиста в истории

Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган назвал аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

"Я бы сказал, что для меня лучшим футболистом всех времен является Месси. Наблюдать за ним - это огромное наслаждение. Я рад, что он еще играет и за его игрой можно наблюдать. Безусловно, есть и другие футболисты, которые радовали глаз - Зидан или Роналдиньо. Я видел игру многих невероятных футболистов, но если выбирать одного, то это был бы Месси", - приводит слова Гюндогана Sky Sports Mexico.

33-летний Месси является 10-кратным чемпионом Испании, 4-кратным победителем Лиги Чемпионов и 6-кратным обладателем "Золотого мяча".

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