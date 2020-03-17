Гюндоган не включил Роналду в тройку лучших игроков мира

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган представил собственную версию топ-3 лучших футболистов мира на сегодняшний день.

"Первый - Месси, второй - де Брюйне, третий - Мбаппе", - озвучил своё мнение немецкий хавбек.

Напомним, что Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча", а вот выигравшего данную награду пять раз Криштиану Роналду из "Ювентуса" Гюндоган в свою тройку не включил.

Не пропустите: CIES Football Observatory назвал 10 клубов, обладающих самыми дорогими составами в мире. | http://soccernews.ru