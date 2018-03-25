Гюндоган: "Никто в сборной Германии не вспоминает победу над Бразилией со счетом 7:1"



Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган рассуждает о предстоящем товарищеском матче с Бразилией.

"Во время ЧМ-2014 я сидел перед телевизорам и не верил своим глазам, когда Германия громила Бразилию (7:1). Подобный результат является очень редким для полуфинала Чемпионата Мира. Я думаю, что нынешнюю сборную Бразилии нельзя сравнивать с той командой. Никто в сборной Германии уже не вспоминает победу со счетом 7:1. Считаю, что Бразилия является одним из фаворитов Чемпионата Мира-2018", – приводит слова Гюндогана Goal.com.

Матч Германия - Бразилия состоится 27 марта и начнется в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что этот матч пропустят хавбеки немецкой сборной Месут Озил и Эмре Джан, а также Томас Мюллер.

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