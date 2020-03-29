Гюндоган оценил вероятность признания "Ливерпуля" чемпионом Англии

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что он не против признания "Ливерпуля" чемпионом Англии, если сезон не будет доигран.

"Для меня это был бы нормальный вариант. Нам необходимо сохранять спортивный дух.

Что касается снижения зарплат на время пандемии, то это правильный шаг. Но для клубов из низших дивизионов это будет нелегко.

Признаюсь, мне нелегко соблюдать карантин. Мы находимся в такой ситуации, которую сложно полностью принять. Порой страшно просто выйти на улицу, чтобы подышать воздухом 10-15 минут. А ведь сейчас отличная погода", - приводит слова Гюндогана ZDF.

"Ливерпулю", чтобы гарантированно стать чемпионом, необходимо набрать шесть очков в оставшихся девяти матчах. В последний раз клуб выигрывал чемпионский титул в 1990 году.

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