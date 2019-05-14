Гюндоган определился со своим будущим в "Манчестер Сити"

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Гюндоган определился со своим будущим в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган не планирует покидать клуб, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, немецкий хавбек готов вести с "горожанами" переговоры о продлении контракта.

Ранее интерес к 28-летнему футболисту проявлял миланский "Интер".

Действующее соглашение между игроком и клубом истекает в 2020 году.

В текущем сезоне Гюндоган сыграл за "Сити" 49 матчей, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.

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