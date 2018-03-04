Гюндоган отдал 167 передач в поединке с "Челси", больше, чем весь "Сток Сити" в матче с "Саутгемптоном"

Теги манчестер ситиилкай гюндогансток сити

Гюндоган отдал 167 передач в поединке с "Челси", больше, чем весь "Сток Сити" в матче с "Саутгемптоном"

В матче 29-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" минимально победил "Челси" со счетом 1:0.

В этом поединке немецкий полузащитник манкунианцев Илкай Гюндоган отдал 167 точных передач.

Это больше, чем вся команда "Сток Сити" (162) в матче против "Саутгемптона" (0:0).

Не пропустите: "Манчестер Сити" отдал 902 передачи в матче с "Челси" - лучший результат в АПЛ с момента ведения подобной статистики. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов