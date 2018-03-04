Гюндоган отдал 167 передач в поединке с "Челси", больше, чем весь "Сток Сити" в матче с "Саутгемптоном"

В матче 29-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" минимально победил "Челси" со счетом 1:0.

В этом поединке немецкий полузащитник манкунианцев Илкай Гюндоган отдал 167 точных передач.

Это больше, чем вся команда "Сток Сити" (162) в матче против "Саутгемптона" (0:0).

Не пропустите: "Манчестер Сити" отдал 902 передачи в матче с "Челси" - лучший результат в АПЛ с момента ведения подобной статистики. | http://soccernews.ru