Гюндоган планирует стать тренером

Теги илкай гюндоган

Гюндоган планирует стать тренеромХавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что хотел бы попробовать себя в роли тренера после окончания карьеры игрока. 

"Недавно я интересовался информацией по поводу тренерской лицензии. Как ее получить, что для этого нужно. Идея стать тренером для меня уже больше, чем просто мысль. Я тренировался под руководством лучших специалистов. Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола, Томас Тухель — лучшие тренеры в мире. У них я многому научился и было бы здорово попробовать передать эти знания другим игрокам", — цитирует Goal Гюндогана.

Напомним, немец на прошлой неделе заявил, что хочет завершить карьеру в "Манчестер Сити." В составе горожан 30-летний Гюндоган дважды становился чемпионом Англии.

Читать также: Гюндоган возглавляет список лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы в 2021 году | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Джанлука Ди Марцио: "Алаба перейдет в "Реал""

Джанлука Ди Марцио: "Алаба перейдет в "Реал""

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов