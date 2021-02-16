Гюндоган планирует стать тренером

Хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что хотел бы попробовать себя в роли тренера после окончания карьеры игрока.

"Недавно я интересовался информацией по поводу тренерской лицензии. Как ее получить, что для этого нужно. Идея стать тренером для меня уже больше, чем просто мысль. Я тренировался под руководством лучших специалистов. Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола, Томас Тухель — лучшие тренеры в мире. У них я многому научился и было бы здорово попробовать передать эти знания другим игрокам", — цитирует Goal Гюндогана.