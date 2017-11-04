Гюндоган поделился мнением об игре "Манчестер Сити" в этом сезоне

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Гюндоган поделился мнением об игре "Манчестер Сити" в этом сезоне

Хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган отметил игру команды в текущем сезоне.

"То, как мы позиционируем себя, то, как мы доминируем на поле, говорит о том, что мы играем в особенный стиль футбола. Наша игра чем-то похожа на стиль "Баварии", однако некоторые отличия все же есть. Я бы не сказал, что мы находимся в идеальном состоянии, нам нужно дальше совершенствоваться и доказывать свою особенность трофеями" - приводит слова Гюндогана Goal.com.

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5 Арсенал Лондон 10 19
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11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
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