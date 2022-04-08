Гюндоган поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"
Фото: твиттер Гюндогана\Автор неизвестен
Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от матча против "Ливерпуля" в рамках 32-го тура АПЛ.
"Ливерпуль" - одна из лучших команд мира. Они набрали невероятную форму. Матч будет сложным. Мы хотим победить. Но это будет встреча между двумя командами одного уровня.
"Ливерпуль" может наказать "Манчестер Сити", если развернет свою игру. Они очень эффективны на контратаках. А мы любим играть с мячом. Нам надо быть осторожными", - сказал немец.
Игра между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" состоится 10 апреля Начало встречи запланировано на 18:30.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18