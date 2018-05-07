Гюндоган потроллил Зинченко

Хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган не упустил возможности подшутить над Александром Зинченко.

"Кто-нибудь знает место, где чинят трофеи? Для друга спрашиваю" - написал Гюндоган в своем твиттере.

Смотрите также: Зинченко уронил чемпионский кубок "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru