Гюндоган потроллил Зинченко

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Гюндоган потроллил Зинченко

Хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган не упустил возможности подшутить над Александром Зинченко.

"Кто-нибудь знает место, где чинят трофеи? Для друга спрашиваю" - написал Гюндоган в своем твиттере.

Смотрите также: Зинченко уронил чемпионский кубок "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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