Гюндоган провел первый матч за последние восемь месяцев

"Манчестер Сити" в товарищеском поединке проиграл "Жироне" со счетом 0:1.

Во втором тайме этого матча на поле вышел немецкий хавбек "горожан" Илкай Гюндоган.

Стоит отметить, что 26-летний Гюндоган вышел на поле впервые за последние восемь месяцев.

Напомним, что немец получил травму колена в декабре прошлого года.

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