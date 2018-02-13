Гюндоган раскритиковал Бундеслигу

Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" Илкай Гюндоган обрушился с критикой в адрес чемпионата Германии.

По словам хавбека "Манчестер Сити", у мюнхенской "Баварии" слишком большое преимущество над остальными.

"Для меня в Бундеслиге нет интриги. Большинство команд выходят на поле с желанием избежать ошибок, вместо того, чтобы играть по-настоящему. Конечно, "Бавария" есть "Бавария". Этот клуб уже много лет делает ставку на высокое качество игры. Что же касается АПЛ, то здесь более равная борьба. У нас есть не одна сильная команда, способная стать чемпионом страны", - сказал он.

Читайте: Гюндоган в 2016 году мог перейти в "Ливерпуль" | http://soccernews.ru