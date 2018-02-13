Гюндоган раскритиковал Бундеслигу

Теги илкай гюндоганборуссия дортмундманчестер сити

Гюндоган раскритиковал БундеслигуБывший полузащитник дортмундской "Боруссии" Илкай Гюндоган обрушился с критикой в адрес чемпионата Германии.

По словам хавбека "Манчестер Сити", у мюнхенской "Баварии" слишком большое преимущество над остальными.

"Для меня в Бундеслиге нет интриги. Большинство команд выходят на поле с желанием избежать ошибок, вместо того, чтобы играть по-настоящему. Конечно, "Бавария" есть "Бавария". Этот клуб уже много лет делает ставку на высокое качество игры. Что же касается АПЛ, то здесь более равная борьба. У нас есть не одна сильная команда, способная стать чемпионом страны", - сказал он.

Читайте: Гюндоган в 2016 году мог перейти в "Ливерпуль" | http://soccernews.ru

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1 Бавария Мюнхен 22 56
2 РБ Лейпциг 22 38
3 Боруссия Дортмунд 22 37
4 Айнтрахт Франкфурт 22 36
5 Байер Леверкузен 22 35
6 Шальке 22 34
7 Аугсбург 22 31
8 Хоффенхайм 22 31
9 Ганновер 96 22 31
10 Боруссия Менхенгладбах 22 31
11 Герта 22 30
12 Фрайбург 22 25
13 Вольфсбург 22 24
14 Штутгарт 22 24
15 Вердер Бремен 22 23
16 Майнц 05 22 20
17 Гамбург 22 17
18 Кельн 22 13
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