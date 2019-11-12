Гюндоган рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории

1 Теги манчестер ситиилкай гюндоганлионель мессибарселона

Гюндоган рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории
Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган назвал аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеле Месси лучшим футболистом в истории.

"Месси является лучшим футболистов в мире. У него есть уникальные качества. Ему удается всегда демонстрировать свой талант на поле. Он всегда принимает верные решения. Ни у кого нет столько качеств, как у Лионеля. Он является лучшим игроком в истории. Надеюсь, что мы сможем наслаждаться его игрой еще несколько лет", - приводит слова Гюндогана Goal.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Месси пока не намерен продлевать контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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Пьянь

Опять эти бывшие игроки Барселоны и сборной Аргентины хвалят своего.

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