Гюндоган рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории



Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган назвал аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеле Месси лучшим футболистом в истории.

"Месси является лучшим футболистов в мире. У него есть уникальные качества. Ему удается всегда демонстрировать свой талант на поле. Он всегда принимает верные решения. Ни у кого нет столько качеств, как у Лионеля. Он является лучшим игроком в истории. Надеюсь, что мы сможем наслаждаться его игрой еще несколько лет", - приводит слова Гюндогана Goal.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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