Гюндоган рассказал, кого считает лучшим форвардом мира на данный момент

Теги илкай гюндоганроберт левандовскиборуссия дортмундбавария мюнхен

Гюндоган рассказал, кого считает лучшим форвардом мира на данный момент

Хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган рассказал, кого считает лучшим нападающим в мире на данный момент. Об этом сообщает DAZN.

"Мне очень нравилось играть с Левандовски, с тех пор он очень прибавил. У него всегда была хорошая техника, но теперь прибавилось холоднокровие. Я считаю его на данный момент самым лучшим и разносторонним нападающим в мире", - сказал футболист.

Напомним, Гондоган играл вместе с Левандовски за дортмундскую "Боруссию". В нынешнем сезоне поляк забил 39 мячей в 33 играх за "Баварию".

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