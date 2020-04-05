Гюндоган рассказал, кого считает лучшим форвардом мира на данный момент

Хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган рассказал, кого считает лучшим нападающим в мире на данный момент. Об этом сообщает DAZN.

"Мне очень нравилось играть с Левандовски, с тех пор он очень прибавил. У него всегда была хорошая техника, но теперь прибавилось холоднокровие. Я считаю его на данный момент самым лучшим и разносторонним нападающим в мире", - сказал футболист.

Напомним, Гондоган играл вместе с Левандовски за дортмундскую "Боруссию". В нынешнем сезоне поляк забил 39 мячей в 33 играх за "Баварию".

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