Гюндоган рассказал о несостоявшемся трансфере в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган признался, что в своё время мог оказаться в "Манчестер Юнайтед".

"У нас были предварительные переговоры примерно за два-три года до перехода в "Манчестер Сити". Представители "МЮ" просматривали Синдзи Кагаву и обратили внимание на меня. Но дортмундская "Боруссия" сразу дала понять, что не отпустит меня", - приводит слова немца Sky Sports.

В итоге летом 2016 года Гюндоган перешёл в "Манчестер Сити" за 27 миллионов евро.

С тех пор хавбек сыграл за "горожан" 192 матча, забил 35 голов и сделал 25 ассистов.

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