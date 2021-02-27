Гюндоган рассказал о несостоявшемся трансфере в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер ситиманчестер юнайтедборуссия дортмундилкай гюндоган

Гюндоган рассказал о несостоявшемся трансфере в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган признался, что в своё время мог оказаться в "Манчестер Юнайтед".

"У нас были предварительные переговоры примерно за два-три года до перехода в "Манчестер Сити". Представители "МЮ" просматривали Синдзи Кагаву и обратили внимание на меня. Но дортмундская "Боруссия" сразу дала понять, что не отпустит меня", - приводит слова немца Sky Sports.

В итоге летом 2016 года Гюндоган перешёл в "Манчестер Сити" за 27 миллионов евро.

С тех пор хавбек сыграл за "горожан" 192 матча, забил 35 голов и сделал 25 ассистов.

Не пропустите: Гюндоган планирует стать тренером. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Что посмотреть на выходных? 8 матчей, которые заслуживают внимания. Главный - борьба Тухеля и Сульшера

Что посмотреть на выходных? 8 матчей, которые заслуживают внимания. Главный - борьба Тухеля и Сульшера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов