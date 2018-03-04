Гюндоган рассказал, почему в свое время не перешел в "Барселону"

Хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган рассказал о несостоявшемся трансфере в "Барселону".

"Мой трансфер в стан "Барселоны" был вероятен более чем, но что-то в итоге не сложилось". Жалею ли о своем выборе? Нет. Меня все устраивает в Манчестере. Что же касается извечного сравнения, кто круче Месси или Роналду, то я отдам предпочтении первому. Его техника - просто феноменальна" - приводит слова Гюндогана Marca.

Гюндоган выступает за "Сити" с 2016 года, за это время он провел 51 матч, в которых забил 9 голов и отдал 9 ассистов.

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