Гюндоган снова травмировался

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган вновь травмировался.

Повреждение футболист получил в матче Кубка лиги с "Вест Бромвичем" (2:1).

Ожидается, что хавбек пропустит около месяца. Напомним, что только в августе игрок вернулся на поле после восьми месяцев отсутствия. | soccernews.ru